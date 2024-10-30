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Голкипер «Манчестер Сити» попал в поле зрения «Байера»

Дата публикации: 30-10-2024

Штефан Ортега, принадлежащий «Ман Сити», может продолжить карьеру в Бундеслиге. Вратарь «горожан» привлек внимание «Байера».

«Sport Bild» утверждает, что леверкузенцы подыскивают сменщика для Лукаша Градецки. В списке возможных кандидатов значится и Ортега.

У голкипера немецкая футбольная школа. Он начинал карьеру в «Арминии». Состав «Сити» Штефан пополнил в 2022 году свободным агентом. В английском клубе Ортега является резервным игроком и в отдельных матчах подменяет Эдерсона.

В нынешнем сезоне Ортега защищал ворота «Манчестер Сити» в 3 встречах (2 раза отыграл на ноль).

Трудовые отношения 31-летнего кипера с командой Пепа Гвардиолы рассчитаны до середины 2026 года. Ориентировочная стоимость немца составляет 9 млн евро («Transfermarkt»).

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