«Барселона» продолжает следить за Леау

Дата публикации: 30-10-2024

Карьера Рафаэла Леау может продолжиться в «Барселоне». Об этом сообщает издание «Diario Sport».



Португалец по-прежнему интересен «сине-гранатовым». У вингера возникло недопонимание с наставником «Милана», что на руку каталонцам. «Барселона» продолжает следить за развитием событий.



«Россонери» выкупили контракт Леау у «Лилля» в 2019 году, заплатив за него 49,5 млн евро. В прошлом году футболист продлил соглашение с «Миланом» до июня 2028 года.



В нынешнем сезоне Леау появлялся на поле в составе итальянской команды в 11 встречах (1 забитый мяч, 4 результативные передачи). Рыночный ценник на вингера составляет 75 млн евро (согласно «Трансфермаркт»).



За сборную Португалии Леау провел 35 игр (4 гола).