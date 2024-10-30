Ван Дейк еще не принял решение о будущем

Дата публикации: 30-10-2024

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, приоритетным вариантом для Вирджила ван Дейка остается пролонгация соглашения с «Ливерпулем». При этом к нидерландцу есть интерес со стороны нескольких европейских грандов. Сам защитник пока не принял окончательное решение по своему будущему. Соглашение ван Дейка с «Ливерпулем» истекает ближайшим летом.



Состав «мерсисайдцев» Вирджил пополнил в 2018 году. «Ливерпуль» заплатил за него 84,65 млн евро.



В сезоне 2024/2025 в активе 33-летнего центрдефа 12 встреч в футболке английской команды (2 забитых мяча). Рыночная стоимость ван Дейка равняется 30 млн евро.



За сборную Нидерландов ван Дейк провел 77 матчей и отметился в них 9 забитыми голами.