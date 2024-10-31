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«Арсенал» проявляет интерес к Зане

Дата публикации: 31-10-2024

Лерой Зане может вернуться на Туманный Альбион, где в свое время он уже играл за «Манчестер Сити» (2016-2020 гг).

Согласно сведениям журналиста «Bild» Кристиана Фалька, вингер находится на карандаше у «Арсенала». В услугах 28-летнего немца лично заинтересован главный тренер «пушкарей» Микель Артета.

Контракт Лероя с «Баварией» действует до следующего лета и пока все идет к тому, что футболист пополнит ряды свободных агентов, поскольку он недоволен своим положением в команде. Таким образом, немец, которого «Трансфермаркт» оценивает в 60 000 000 евро, может достаться англичанам бесплатно.

В сезоне-2024/25 в активе Зане 8 матчей во всех соревнованиях (3 гола).

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