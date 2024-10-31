«Спартак» хочет купить Пиняева у «Локомотива»

Дата публикации: 31-10-2024

По данным Максима Никитина, автора Telegram-канала «КБ Телега», у «Спартака» есть интерес к Сергею Пиняеву.



«Это весьма близкая история. Томашу Амаралу импонирует игра Пиняева. Однако его трансфер будет стоить огромных денег. Само собой, у сделки будет солидный бюджет. За переход Пиняева, если брать в расчет зарплату и накрутки, придется отдать около 15 млн евро», - рассказал Никитин в рамках подкаста «Премьер-лига несправедливости», организованного «Чемпионатом».



У Пиняева есть действующий договор с «красно-зелёными», рассчитанный до середины 2028 года. В этом сезоне в 17 играх за московскую команду вингер забил 5 мячей и сделал 4 ассиста.



Transfermarkt.de оценивает Пиняева в 8 000 000 евро.