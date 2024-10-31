В «Реале» начинают разочаровываться в Тчуамени

Дата публикации: 31-10-2024

Издание «Relevo» пишет, что боссы «Реала» испытывают все большее разочарование от игры Орельена Тчуамени. «Сливочных» не устраивает качество футбола, который показывает опорник. Карло Анчелотти, возглавляющий мадридцев, выступает в поддержку француза. Вместе с тем даже он отмечает регресс в игре футболиста.



Состав «Реала» Тчуамени пополнил в 2022 году, перебравшись из «Монако». Испанцы выложили за него 80 млн евро.



В сезоне 2024/2025 в активе 24-летнего хавбека 14 встреч за мадридскую команду (без результативных действий).



Текущее соглашение с французом действует до середины 2028 года. Рыночный ценник на Тчуамени равняется € 100 млн (данные с портала «Transfermarkt»).