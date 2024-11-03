Тикнизян высказался о своем будущем в «Локомотиве»

Дата публикации: 03-11-2024

Наир Тикнизян ответил на вопрос касательно своего будущего в «Локомотиве», подчеркнув, что переговоров по новому контракту еще не было.



«Никаких конкретных предложений пока не поступало. Представители клуба будут разговаривать по контракту с агентом. Когда они договорятся по данному вопросу, будут обсуждать со мной. Я полностью поддерживаю начало диалога», - публикует заявление полузащитника «Metaratings».



В стан «красно-зеленых» Наир перебрался в 2021 году. В нынешнем сезоне Тикнизян провел за москвичей 17 встреч (2 забитых мяча, 3 ассиста).



Ориентировочная стоимость хавбека составляет 6,5 млн евро (согласно «Transfermarkt»).



Срок действия контракта Тикнизяна с «Локомотивом» ограничен 2026 годом.