Алонсо может забрать в «Реал» звезду «Байера»

Дата публикации: 03-11-2024

По завершении сезона в «Реале» может смениться тренер. В СМИ неоднократно появлялась информация, что место Карло Анчелотти ближайшим летом может занять Хаби Алонсо, отлично показавший себя в качестве наставника «Байера». В Мадрид, помимо испанского специалиста, может перебраться и один из лидеров леверкузенского клуба.



«Sky» сообщает, что в случае назначения Алонсо наставником «сливочных», он может привести с собой Флориана Вирца. Данный вариант становится вполне реальным.



С «Байером» Вирца связывают трудовые отношения до июня 2027 года. Рыночный ценник на 21-летнего немца составляет 130 млн евро (Transfermarkt.de).



В этом сезоне атакующий хавбек появлялся на поле в составе «фармацевтов» в 15 матчах (7 голов, 1 ассист).