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«Тоттенхэму» нужен вратарь «Арсенала»

Дата публикации: 03-11-2024

Карл Хейн ближайшим летом может перейти из «Арсенала» в «Тоттенхэм». «Football Insider» утверждает, что «шпоры» проявляют предметный интерес к вратарю «пушкарей», которого рассматривают в качестве второго номера.

У Хейна эстонская футбольная школа. Однако еще в юном возрасте он попал в академию «Арсенала». Закрепиться в первой команде «канониров» ему не удалось. В августе кипера отдали в аренду в «Вальядолид». За испанскую команду он провел 12 встреч, в 3 из которых ему удалось не пропустить.

Действующий договор эстонца с «Арсеналом» истекает ближайшим летом, потому уже в январе он сможет вести переговоры с другим клубом.

Transfermarkt.de оценивает 22-летнего игрока в 3 млн евро.

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