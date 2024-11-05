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«Манчестер Сити» положил глаз на игрока «Барселоны»

Дата публикации: 05-11-2024

«Ман Сити» заинтересован в приобретении Пау Кубарси из «Барселоны». Информацией со ссылкой на «Fichajes» поделился ресурс «Transfer News Live». Сообщается, что «горожане» согласны выложить за защитника 70 млн евро.

Кубарси обучался футболу в системе «Барселоны». За первую команду каталонцев он выступает с января этого года. Трудовые отношения 17-летнего центрдефа с «сине-гранатовыми» рассчитаны до середины 2027 года.

В сезоне 2024/2025 на счету испанца 15 матчей в футболке «Барсы» (1 результативная передача).

Рыночная стоимость Кубарси равняется 40 млн евро («Transfermarkt»).

Несмотря на юный возраст, защитник уже успел сыграть за сборную Испании. Его дебют состоялся в марте этого года в игре с Колумбией.

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