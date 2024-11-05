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«ПСЖ» предложил 95 млн евро за топ-защитника из АПЛ

Дата публикации: 05-11-2024

Ресурс «90min», указывая в качестве источника информации «Fichajes», пишет, что «ПСЖ» хочет видеть в своих рядах Вильяма Салиба, принадлежащего «Арсеналу». Парижане предложили за защитника 95 000 000 евро.

Права на Салиба «пушкари» выкупили в 2019 году у «Сент-Этьена» за 30 млн евро. Игроком основы «Арсенала» защитник стал лишь в 2022 году, до этого он несколько раз отправлялся в аренду во французские клубы.

В сезоне 2024/2025 Салиба провел за лондонцев 13 встреч и не отметился в них результативными действиями.

Соглашение 23-летнего Вильяма с «Арсеналом» истекает в 2027 году. Трансферный ценник на француза составляет 80 млн евро («Transfermarkt»).

Ранее СМИ писали, что «Пари Сен-Жермен» за 100 миллионов евро хочет выкупить контракт Жюля Кунде, защищающего цвета «Барселоны».

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