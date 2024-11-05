«Ювентус» нашел замену Бремеру в Англии

Дата публикации: 05-11-2024

«Ювентус», на длительное время лишившийся Глейсона Бремера, определился с футболистом, который может заменить его в команде.



Согласно информации, размещенной Экремом Конуром, туринцы рассматривают вариант с подписанием Йоакима Андерсена, защищающего цвета «Фулхэма». Примечательно, что англичане подписали его всего несколько месяцев назад. Футболист заключил с клубом соглашение до лета 2029 года. Трансфер обошелся «дачникам» в 29,5 млн евро.



В текущем сезоне Андерсен в 7 встречах за «Фулхэм» отметился 1 результативным пасом.



Ориентировочная стоимость 28-летнего центрального защитника составляет 35 млн евро (согласно «Transfermarkt»).



У Бремера ранее диагностировали разрыв крестообразной связки, из-за чего он не сможет помочь «Юве» в этом сезоне. В связи с этим туринцы рассчитывают подписать новичка уже в январе.