«Зенит» сделал заявление по травме Латышонка

Дата публикации: 05-11-2024

В Telegram-канале «Зенита» появилась информация о состоянии здоровья Евгения Латышонка. Голкипер травмировался в игре с «Динамо» из Махачкалы, состоявшейся 2-го ноября.



«Характер повреждения Латышонка установлен. По итогам диагностики у него выявили травму прямой мышцы на левом бедре. Плановый срок восстановления – до 4 недель. Вновь выйти на поле 26-летний футболист сможет примерно в начале зимы», - сообщается в Telegram-канале петербургской команды.



Срок действия контракта Латышонка с «Зенитом» ограничен 2028 годом. В этом сезоне вратарь защищал ворота «сине-бело-голубых» в 15 встречах (10 игр без пропущенных мячей).



Рыночная стоимость Латышонка составляет 2,5 млн евро («Трансфермаркт»).