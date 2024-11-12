«МЮ» может приобрести одну из главных звезд атаки «Реала»

Дата публикации: 12-11-2024

Ресурс «Diario SPORT» утверждает, что Родриго, принадлежащий «Реалу», интересен «Ман Юнайтед». С приходом в английскую команду Рубена Аморима вингер «сливочных» может стать приоритетной целью «красных дьяволов».



Ранее СМИ писали, что бразильца не устраивает положение дел в мадридской команде и количество игрового времени, выделяемого ему.



За «Реал» Родриго, являющийся воспитанником «Сантоса», выступает с 2019 года. Текущий контракт 23-летнего футболиста со «сливочными» действует до середины 2028 года.



В нынешнем сезоне на счету бразильца 14 встреч с 3 забитыми мячами и 2 результативными передачами.



Рыночный ценник на Родриго составляет 110 млн евро («Transfermarkt»).