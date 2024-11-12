02:53 ()
Свернуть список

«Барселона» потеряла Левандовски вслед за Ямалем

Дата публикации: 12-11-2024

«Барселона» какое-то время не сможет рассчитывать на Роберта Левандовски и Ламина Ямаля. Информация появилась в аккаунте каталонцев в социальной сети «X».

10-го ноября «сине-гранатовые» гостили у «Реал Сосьедада» в рамках 13-го тура Ла Лиги. Встреча завершилась поражением «Барселоны» (0:1). Левандовски провел всю игру, но после ее окончания у нападающего диагностировали повреждение поясницы. На восстановление у футболиста уйдет порядка 10 дней. Таким образом, он не поможет сборной Польши в ноябрьских матчах с Португалией и Шотландией.

Ямаль травмировался во встрече с «Црвеной Звездой» в ЛЧ. Из-за повреждения лодыжки он пропустит 2-3 недели.

«Барса», несмотря на поражение от «Реал Сосьедада», сохранила лидерство в чемпионате Испании.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close