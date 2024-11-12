Дзюба хочет стать тренером

Дата публикации: 12-11-2024

Артем Дзюба выразил готовность поработать тренером после того, как завершит футбольную карьеру.



«Все утверждают, что там совершенно другой мир. Мне интересно увидеть это. Со многими происходят перемены, из классных футболистов получаются не самые лучшие тренеры или руководители. В действительности, я куда глубже, чем это выглядит. Я весьма разносторонний. Как игрок в отдельных ситуациях могу вспылить, но как тренер – только если придется защитить своих футболистов», - публикует слова Дзюбы «Матч ТВ».



У 36-летнего центрфорварда есть действующее соглашение с «Акроном», истекающее ближайшим летом. В текущем сезоне Дзюба появлялся на поле в футболке тольяттинской команды в 8 встречах (2 забитых мяча, 3 ассиста).