Бывший тренер «МЮ» тен Хаг может возглавить «Рому»

Дата публикации: 12-11-2024

Эрик тен Хаг, лишь недавно оставивший пост наставника «Манчестер Юнайтед», в ближайшее время может вернуться к работе. Карьера нидерландца может продолжиться в «Роме», сообщает «Corriere dello Sport».



Владельцы римской команды побывали в Лондоне с деловой поездкой. У них состоялись переговоры по поводу возможного сотрудничества с Грэмом Поттером и Эриком тен Хагом. Среди других кандидатов на должность наставника «Ромы» значатся 4 итальянских специалиста: Монтелла, Аллегри, Раньери и Манчини.



10-го ноября стало известно об отставке Ивана Юрича, возглавившего «Рому» всего два месяца назад. Хорвата уволили после проигрыша «Болонье» со счетом 2:3. «Джаллоросси» после 12 туров расположились на 12-м месте в Серии А, имея в своем активе 13 очков.