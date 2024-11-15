«Барселона» нашла замену Левандовски в Бундеслиге

Дата публикации: 15-11-2024

Согласно информации, размещенной Экремом Конуром, к Омару Мармушу есть интерес со стороны «Барселоны». Каталонцы считают, что форварду «Айнтрахта» по силам заменить в команде Роберта Левандовски. На трансфер египтянина «сине-гранатовые» готовы выделить около 60 млн евро.



Однако закрыть сделку будет не так просто. Помимо «Барселоны», Мармушем интересуются «Арсенал» и «Ливерпуль».



Трудовые отношения 25-летнего египтянина с «Айнтрахтом» рассчитаны до июня 2027 года. В нынешнем сезоне Мармуш принял участие в 16 матчах в составе франкфуртского клуба, отметившись в них 14 забитыми мячами и 10 голевыми передачами.



Рыночный ценник на нападающего равняется 40 000 000 евро (данные с портала Transfermarkt.de).