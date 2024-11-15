Стало известно будущее Месси после вылета «Интер Майами» из плей-офф МЛС

Дата публикации: 15-11-2024

В планы Лионеля Месси не входит расставание с «Интер Майами» до завершения трудового договора. Таким образом, несмотря на вылет его команды из плей-офф МЛС, аргентинец не намерен уходить из клуба по меньшей мере до конца 2025 года. Информацию, ссылаясь на инсайдеров из США, опубликовал ресурс «talkSPORT».



Месси хочет выиграть максимум титулов до завершения карьеры и намерен дальше выступать за «Интер Майами». Важную роль играет и тот факт, что звездному футболисту и его родным комфортно в Майами.



Помимо этого, форвард планирует выступить на ЧМ-2026, потому ему необходима регулярная игровая практика, в связи с чем он готов рассмотреть вариант с пролонгацией сотрудничества с «цаплями».



В 22 играх этого сезона Лео Месси забил 21 мяч и сделал 11 ассистов.