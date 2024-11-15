Шахин сохраняет поддержку от руководства дортмундской «Боруссии»

Дата публикации: 15-11-2024

Руководство «Боруссии» из Дортмунда по-прежнему доверяет Нури Шахину, несмотря на не самые выдающиеся результаты, которые показывает команда под его началом.



Издание «Sport Bild» информирует, что данный вопрос обсуждался на собрании руководителей дортмундцев, которое состоялось на минувшей неделе. В итоге было решено оставить Шахина. У специалиста отличные взаимоотношения с футболистами «Боруссии», сохранившиеся еще с тех времен, когда он был ассистентом Эдина Терзича.



Шахин возглавил «шмелей» минувшим летом. После 10 туров «Боруссия» с 16 набранными очками расположилась на 7-й строчке в таблице Бундеслиги. От «Баварии», идущей на 1-м месте, подопечных Шахина отделяет 10 очков.