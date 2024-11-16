Названо условие, при котором Салах останется в «Ливерпуле» по окончании сезона

Дата публикации: 16-11-2024

Будущее Мохамеда Салаха в «Ливерпуле» по-прежнему остается неопределенным. Соглашение египтянина с «мерсисайдцами» рассчитано до конца сезона, потому ближайшим летом он может уйти из клуба.



По данным журналиста Джеймса Пирса, руководство «Ливерпуля» хочет сохранить вингера и готово сделать ему предложение о пролонгации контракта. Сам Салах также не против продолжить выступление за «мерсисайдцев». Продление сотрудничества будет зависеть от того, удастся ли сторонам согласовать срок действия нового контракта, формат бонусов и зарплату футболиста.



Цвета «Ливерпуля» египтянин защищает с 2017 года. В этом сезоне на счету 32-летнего игрока 10 забитых мячей и 10 ассистов в 17 встречах за «красных».



Transfermarkt.de оценивает Салаха в 55 млн евро.