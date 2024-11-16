«Барселона» ведет переговоры с Кварацхелией

Дата публикации: 16-11-2024

Карьера Хвичи Кварацхелии может продолжиться в «Барселоне». Об этом пишет издание «La Gazzetta dello Sport».



Каталонцы активно интересуются полузащитником «Наполи». Представители клуба уже общались с футболистом на тему возможного перехода.



В 2019-2022 годах вингер выступал в составе казанского «Рубина», после чего переехал в Грузию. «Наполи» выкупил контракт футболиста у «Динамо» (Батуми) в 2022 году за 13,3 млн евро. Вместе с неаполитанцами Хвича в своем дебютном сезоне в Италии стал чемпионом Серии А.



В сезоне 2024/2025 в активе Кварацхелии 14 встреч за «партенопейцев» (5 забитых мячей, 2 результативные передачи).



Рыночный ценник на 23-летнего грузинского футболиста равняется 80 000 000 евро («Transfermarkt»). Контракт вингера с «Наполи» истекает в 2027 году.