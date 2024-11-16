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Мудрик может уйти из «Челси» в другой клуб АПЛ

Дата публикации: 16-11-2024

«Transfer News Live», указывая в качестве источника информации «Football Transfers», рассказал о возможном варианте продолжения карьеры Михаила Мудрика, принадлежащего «Челси».

Сообщается, что к украинцу есть интерес со стороны «Кристал Пэлас», руководство которого хотело бы оформить аренду вингера на вторую половину текущего сезона.

За «аристократов» Мудрик играет с января 2023 года. Его трансфер обошелся лондонцам в 70 млн евро.

В нынешней кампании украинец появлялся на поле в составе «пенсионеров» в 14 встречах (2 забитых мяча, 5 результативных передач). Его трудовой договор с «Челси» в силе до 2031 года.

Ориентировочная стоимость 23-летнего вингера составляет 30 млн евро (источник – «Трансфермаркт»).

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