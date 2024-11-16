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«Реал» не сможет купить Александер-Арнольда зимой

Дата публикации: 16-11-2024

«Relevo» информирует, что «Реал» рассматривал вариант с подписанием Трента Александер-Арнольда уже в январе. В связи с травмой Дани Карвахаля, которого мадридцы потеряли на длительный период, клубу срочно требовалось усиление в оборонительную линию. Однако трансфер англичанина зимой оказался невозможным.

Александер-Арнольд отказался уходить из «Ливерпуля» в середине сезона. Для защитника важно покинуть команду красиво и с титулами. Ближайшим летом Трент вполне может попрощаться с «мерсисайдцами» в статусе чемпиона АПЛ.

Трудовые отношения Александер-Арнольда с «Ливерпулем» действуют до лета 2025 года. В этом сезоне защитник провел за команду Арне Слота 15 матчей и отметился 2 ассистами.

«Ливерпуль» после 11 туров уверенно лидирует в Премьер-лиге, опережая «Манчестер Сити», идущий вторым, на 5 очков.

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