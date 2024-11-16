Шерки – новая цель «Ливерпуля»

Дата публикации: 16-11-2024

Следующим клубом Райана Шерки может стать «Ливерпуль». «L’Equipe» утверждает, что англичане уже начали наводить справки относительно возможного трансфера хавбека. Сам игрок готов перебраться в Бундеслигу, где французским футболистам, как правило, легче адаптироваться и проявить себя.



В «Лионе», владеющем правами на Райана, не хотели бы отпускать его до лета 2025 года. Однако у команды есть серьезные финансовые трудности, в связи с чем переход полузащитника может быть оформлен уже зимой.



Шерки обучался футболу в системе «Лиона». В нынешнем сезоне на счету 21-летнего исполнителя 2 забитых мяча и 3 голевые передачи в 11 поединках за «ткачей».



Transfermarkt.de оценивает Шерки в 20 млн евро. Трудовые отношения полузащитника с «Лионом» истекают в 2026 году.