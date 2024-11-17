01:06 ()
Свернуть список

«ПСЖ» возобновил интерес к Кварацхелии

Дата публикации: 17-11-2024

«ПСЖ» вернулся к вопросу подписания Хвичи Кварацхелии, пишет издание «La Gazzetta dello Sport».

Рулевому парижан Луису Энрике нравится стиль игры вингера. Специалист уверен, что именно такой футболист необходим его команде для усиления атакующей линии.

Правами на Кварацхелию владеет «Наполи». Неаполитанцы не хотят отпускать Хвичу, но договориться о пролонгации контракта стороны пока не могут из-за разногласий по размеру отступных. Трудовые отношения с 23-летним игроком действуют до середины 2027 года.

В сезоне 2024/2025 на счету Кварацхелии 14 встреч за «Наполи» (5 забитых мячей, 2 голевые передачи).

Ориентировочный ценник на вингера составляет 80 млн евро (Transfermarkt.de).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close