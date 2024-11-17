«ПСЖ» возобновил интерес к Кварацхелии

Дата публикации: 17-11-2024

«ПСЖ» вернулся к вопросу подписания Хвичи Кварацхелии, пишет издание «La Gazzetta dello Sport».



Рулевому парижан Луису Энрике нравится стиль игры вингера. Специалист уверен, что именно такой футболист необходим его команде для усиления атакующей линии.



Правами на Кварацхелию владеет «Наполи». Неаполитанцы не хотят отпускать Хвичу, но договориться о пролонгации контракта стороны пока не могут из-за разногласий по размеру отступных. Трудовые отношения с 23-летним игроком действуют до середины 2027 года.



В сезоне 2024/2025 на счету Кварацхелии 14 встреч за «Наполи» (5 забитых мячей, 2 голевые передачи).



Ориентировочный ценник на вингера составляет 80 млн евро (Transfermarkt.de).