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«Бавария» поборется с «Барселоной» за подписание звезды Лиги 1

Дата публикации: 17-11-2024

Джонатан Дэвид вошел в список трансферных целей «Баварии». Такую информацию разместил в своем аккаунте в социальной сети «Х» Флориан Плеттенберг. Инсайдер отметил, что боссы мюнхенцев восхищены игрой канадца. В клубе уверены, что он сможет помочь команде стать сильнее. Помимо этого, заполучить Дэвида ближайшим летом можно будет бесплатно, поскольку его соглашение с «Лиллем» истекает в конце сезона 2024/2025.

Однако в число претендентов на центрфорварда входят многие европейские гранды, включая «Барселону», потому подписать Джонатана будет не так просто.

В этом сезоне Дэвид забил 13 мячей и отдал 2 результативных паса в 19 встречах за «Лилль».

Рыночный ценник на 24-летнего нападающего составляет 45 000 000 евро («Transfermarkt»).

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