Клуб АПЛ хочет купить звезду «Барселоны»

Дата публикации: 17-11-2024

«TodoFichajes» утверждает, что к Рафинье, права на которого принадлежат «Барселоне», есть интерес со стороны «Арсенала». Более того, «пушкари» уже контактировали с «блаугранас» относительно возможного трансфера бразильца. Однако конкретных предложений от лондонцев, по всей видимости, пока не поступало.



Сообщается, что ближайшей зимой перехода Рафиньи ожидать не следует. Вероятно, «канониры» предпримут попытку оформить его трансфер в летнее межсезонье.



Срок действия контракта 27-летнего бразильца с «Барсой» ограничен летом 2026 года.



В этом сезоне вингер является одним из лидеров каталонцев. В 17 играх за «сине-гранатовых» он отличился 12 раз и сделал 10 ассистов.



Рыночная стоимость Рафиньи – 60 миллионов евро (согласно «Трансфермаркт»).