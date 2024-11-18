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«Манчестер Сити» готов сделать Холанда самым высокооплачиваемым игроком АПЛ

Дата публикации: 18-11-2024

«Ман Сити» не хочет отпускать Эрлинга Холанда и уже начал с норвежцем переговоры по пролонгации сотрудничества, пишет «Mirror». «Горожане» готовы повысить нападающему недельную зарплату до отметки в 0,5 млн фунтов.

Английский гранд подготовил для Холанда соглашение, рассчитанное на 2 года. В руководстве «горожан» крепнет уверенность, что клубу удастся договориться с одним из своих ключевых игроков.

Если 24-летний норвежец примет предложение «Сити», то окажется наиболее высокооплачиваемым футболистом Премьер-лиги. В настоящий момент им является Кевин Де Брейне, недельная зарплата которого равняется 400 000 фунтов.

В текущем сезоне Холанд в 11 встречах чемпионата Англии забил 12 мячей. Эксперты «Трансфермаркт» оценивают форварда в 200 млн евро.

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