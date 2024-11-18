«Реал» проявляет интерес к двум защитникам из Серии А

Дата публикации: 18-11-2024

«Реал» продолжает изучать рынок защитников в поисках варианта для усиления.



«Marca» пишет, что у «сливочных» есть 2 кандидата на январское трансферное окно. Клуб проявляет интерес к Марио Эрмосо, принадлежащему «Роме», и Марио Хиле из «Лацио». Примечательно, что в различные периоды своей карьеры они играли в составе мадридцев.



Эрмосо связан контрактом с «Ромой» до лета 2027 года. В текущем сезоне в активе 29-летнего футболиста 9 встреч за «джаллоросси» (без результативных действий). Ориентировочный ценник на Эрмосо составляет 18 млн евро (Transfermarkt.de).



Трудовые отношения Хилы с «Лацио» действуют до июня 2027 года. На счету испанца 9 матчей в Серии А (1 гол). Рыночная стоимость 24-летнего центрального защитника равняется € 18 млн.