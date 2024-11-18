«Ливерпуль», «Атлетико» и «Боруссия» Д претендуют на форварда ПСВ

Дата публикации: 18-11-2024

Сразу несколько европейских грандов заинтересованы в Рикардо Пепи.



«AS» сообщает, что в своем составе нападающего ПСВ хотят видеть «Боруссия» из Дортмунда, «Атлетико» и «Ливерпуль». Эти клубы уже направили соответствующие запросы в команду из Эйндховена. Боссы «красно-белых» готовы отпустить американца при наличии выгодного предложения.



Свою европейскую карьеру Пепи начинал в «Аугсбурге», куда перебрался из «Далласа» в 2022 году. ПСВ выкупил права на форварда в июле 2023 года за 11 млн евро.



В сезоне 2024/2025 Рикардо выходил на поле в футболке нидерландской команды в 16 играх (7 голов, 1 результативная передача).



Соглашение Пепи с ПСВ истекает в 2028 году. Портал «Transfermarkt» оценивает 21-летнего американца в 12 миллионов евро.