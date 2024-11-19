«Интер» интересуется бывшим защитником ЦСКА

Дата публикации: 19-11-2024

«La Gazzetta dello Sport» утверждает, что карьера Яки Бийола может продолжиться в «Интере».



Контрактом словенца владеет «Удинезе», состав которого он пополнил в 2022 году, подписав с клубом соглашение до середины 2027 года. До этого защитник выступал в составе ЦСКА, куда перешел в 2018 году. «Армейцы» в качестве компенсации за футболиста получили 4 000 000 евро.



В сезоне 2024/2025 на счету 25-летнего словенца четырнадцать встреч за «Удинезе», в которых он забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу.



Рыночный ценник на Бийола составляет 15 млн евро (данные с портала «Transfermarkt»). Однако за своего футболиста «Удинезе» хочет получить минимум 30 миллионов евро.



За сборную Словении Бийол дебютировал в октябре 2018 года. Всего за национальную команду он провел 59 матчей (1 забитый мяч).