«Ман Юнайтед» готов сделать предложение по топ-форварду

Дата публикации: 19-11-2024

По данным ресурса «Il Mattino», «МЮ» планирует усилить атакующую линию, подписав Виктора Осимхена.



За нигерийца «красные дьяволы» готовы предложить 30 млн евро, дополнив денежную выплату форвардом Джошуа Зиркзее. Нидерландца «Юнайтед» приобрел минувшим летом у «Болоньи», но заиграть в Англии у него пока не получается. В 17 встречах за «манкунианцев» футболист отметился 1 голом и 2 ассистами.



Правами на Осимхена владеет «Наполи». Руководство неаполитанцев на предложение «Манчестер Юнайтед» вряд ли согласится. Соглашение нападающего с «адзурри» рассчитано до лета 2026 года. По контракту выкупить нигерийца в январе можно будет за 81 000 000 евро, летом – за 75 миллионов.



Текущий сезон Осимхен проводит в аренде в «Галатасарае», где в 9 встречах забил 8 мячей и сделал 4 ассиста.