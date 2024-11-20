«Арсенал» хочет продать трех футболистов зимой

Дата публикации: 20-11-2024

Ближайшей зимой «Арсенал» намерен продать трех игроков. Об этом изданию «Football Insider» сообщил Мик Скаут, ранее работавший скаутом в «МЮ» и «Тоттенхэме».



«Пушкари» планируют попрощаться с Габриэлем Жезусом, Кираном Тирни и Александром Зинченко. Артета, возглавляющий лондонцев, не рассчитывает на них. Продажа футболистов позволит «Арсеналу» сократить расходы на зарплату, а средства, полученные за них, помогут пополнить бюджет для будущих покупок.



В сезоне 2024/2025 «Арсенал» по итогам 11 туров располагается на четвертой позиции в таблице АПЛ. Подопечные Артеты отстали от лидеров Лиги. «Ливерпуль», идущий первым, опережает «красно-белых» на 9 очков, а «Ман Сити», располагающийся строчкой ниже – на 4 очка.