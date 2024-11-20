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Агент подтвердил интерес к Сако со стороны «Бреста»

Дата публикации: 20-11-2024

Нассер Диалло, работающий с Умаром Сако из «Ростова», сообщил об интересе к защитнику со стороны «Бреста».

«Действительно, «Брест» интересуется им, но мы еще не приняли окончательного решения», - публикует слова агента «Sport24».

Сако пополнил состав «сине-жёлтых» в июле этого года, заключив с клубом соглашение на 3 года. Его трансфер обошелся российской команде в 0,35 млн евро. В нынешнем сезоне на счету 28-летнего центрдефа 20 встреч в футболке «Ростова» (без результативных действий).

Ориентировочная стоимость Сако – 2,5 млн евро («Трансфермаркт»).

«Ростов» с 17 набранными очками по итогам 15 туров располагается на восьмой позиции в РПЛ. В Кубке России клуб продолжает борьбу на стадии 1/4 финала.

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