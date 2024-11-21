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Хави и Маскерано претендуют на пост главного тренера «Интер Майами»

Дата публикации: 21-11-2024

Согласно информации «Miami Herald», в списке кандидатов на должность нового наставника «Интер Майами» числятся Хавьер Маскерано и Хави. Они считаются основными претендентами на пост, который освободится после ухода Херардо Мартино. Последний решил уйти из клуба по личным мотивам.

Хави, в прошлом сезоне возглавлявший «Барселону», пока не тренирует. «Сине-гранатовых» испанец покинул минувшим летом.

Маскерано работает с аргентинской «молодежкой». Соглашение с ним рассчитано до конца 2024 года.

Примечательно, что и Хави, и Маскерано ранее выступали за «Барселону», где пересекались с действующими игроками «Интер Майами», в числе которых Альба, Месси, Бускетс и Суарес.

Ранее «Интер Майами» вылетел из розыгрыша плей-офф МЛС, сенсационно уступив в первом раунде «Атланте Юнайтед».

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