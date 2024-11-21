«Дженоа» объявил о назначении Патрика Виейра на пост главного тренера

Дата публикации: 21-11-2024

Патрик Виейра получил назначение в «Дженоа». Информацию разместила пресс-служба итальянской команды. Об условиях трудового договора неизвестно.



Ранее СМИ сообщали, что соглашение со специалистом будет действовать до середины 2026 года. Контрактом предусмотрена опция пролонгации на 1 сезон.



18-го ноября стало известно об отставке Альберто Джилардино, под руководством которого «Дженоа» начинал сезон. По итогам 12 туров клуб с 10 набранными очками расположился на 17-й строчке в таблице Серии А. От последнего места «грифонов» отделяет всего 2 очка.



Ранее Виейра был тренером «Страсбура», из которого ушел минувшим летом. В разное время француз также работал с «Ниццей», «Кристал Пэлас» и «Нью‑Йорк Сити».