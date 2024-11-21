Рожков из «Рубина» выкупит контракт за 3 млн евро и перейдет в «Динамо»

Дата публикации: 21-11-2024

Карьера Ильи Рожкова из «Рубина» продолжится в «Динамо». Информация появилась в Telegram-канале Ивана Карпова. Об этом сообщают и источники «Чемпионата».



Заполучить Рожкова хотели сразу несколько российских грандов. Защитник, помимо «Динамо», был интересен «Спартаку», «Локомотиву» и «Краснодару». «Рубин» также не хотел расставаться с молодым талантом. Однако удержать Рожкова не удалось. В скором времени Илья заключит с «Динамо» соглашение на 5 лет. Футболист выкупит свой договор у «Рубина» за 3 млн евро.



В сезоне 2024/2025 на счету 19-летнего крайнего защитника 16 матчей за казанцев (2 забитых мяча, 1 результативная передача).



«Трансфермаркт» оценивает Рожкова в 1,2 млн евро.