«МЮ» обдумывает покупку Эдерсона в январе

Дата публикации: 24-11-2024

«Ман Юнайтед» может подписать Эдерсона Лоуренсо. В клубе уверены, что команде необходимо усилить зону, которую закрывает игрок «Аталанты». Трансфер полузащитника может быть оформлен в январе. Информацию в социальной сети «Х» разместил Флориан Плеттенберг.



Цвета «Аталанты» Эдерсон защищает с 2022 года. За его переход клуб из Бергамо заплатил 22,9 млн евро.



В текущем сезоне на счету бразильца 17 встреч за «Аталанту» (1 забитый мяч, 1 голевая передача).



Трудовые отношения Эдерсона с «чёрно-синими» действуют до июня 2027 года. Рыночный ценник на 25-летнего хавбека равняется 40 млн евро («Transfermarkt»).



В активе Эдерсона есть 2 игры за сборную Бразилии (без результативных действий).