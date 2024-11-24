Лунин может перейти в «Интер»

Дата публикации: 24-11-2024

«El Nacional» информирует, что следующим клубом Андрея Лунина может стать «Интер». Миланцы ищут замену возрастному Яну Зоммеру, и украинец значится в их шорт-листе. При этом вратарь «Реала» не является первым номером в списке возможных приобретений.



Приоритетом для «нерадзурри» считается Алекс Ремиро, принадлежащий «Реал Сосьедаду». Его кандидатуру одобрил Симоне Индзаги, возглавляющий «Интер». Специалисту нравится, как Ремиро играет ногами, а также реакция голкипера.



Среди других вариантов значатся Диогу Кошта из «Порту» и Грегор Кобель, представляющий дортмундскую «Боруссию».



В сентябре 2024 года Лунин заключил со «сливочными» новое соглашение до 2030 года. В сезоне 2024/2025 украинец защищал ворота испанского гранда в 5 играх (2 матча без пропущенных мячей).