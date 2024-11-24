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Три топ-клуба РПЛ следят за вингером сборной Турции

Дата публикации: 24-11-2024

Сразу 3 российских гранда заинтересованы в Дженгизе Юндере, принадлежащем «Фенербахче». Вингер значится в списках трансферных целей «Краснодара», «Зенита» и «Спартака». Об этом сообщает Ахмет Конанч.

По данным журналиста, турок твердо решил покинуть команду Жозе Моуринью. Вместе с тем продолжение карьеры в РПЛ для него не является приоритетом. Юндер желает попробовать свои силы в Серии А.

Примечательно, что летом 2024 года оформить переход футболиста пытался «Спартак». Однако завершить сделку «красно-белым» так и не удалось.

В нынешнем сезоне Юндер провел за «Фенербахче» 3 матча, в которых результативными действиями не отметился.

Соглашение «жёлтых канареек» с вингером действует до 2027 года. Transfermarkt.de оценивает 27-летнего турка в 10 млн евро.

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