Три топ-клуба РПЛ следят за вингером сборной Турции

Дата публикации: 24-11-2024

Сразу 3 российских гранда заинтересованы в Дженгизе Юндере, принадлежащем «Фенербахче». Вингер значится в списках трансферных целей «Краснодара», «Зенита» и «Спартака». Об этом сообщает Ахмет Конанч.



По данным журналиста, турок твердо решил покинуть команду Жозе Моуринью. Вместе с тем продолжение карьеры в РПЛ для него не является приоритетом. Юндер желает попробовать свои силы в Серии А.



Примечательно, что летом 2024 года оформить переход футболиста пытался «Спартак». Однако завершить сделку «красно-белым» так и не удалось.



В нынешнем сезоне Юндер провел за «Фенербахче» 3 матча, в которых результативными действиями не отметился.



Соглашение «жёлтых канареек» с вингером действует до 2027 года. Transfermarkt.de оценивает 27-летнего турка в 10 млн евро.