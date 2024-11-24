«Реал» нашел замену Модричу в Италии

Дата публикации: 24-11-2024

Летом 2025 года «Реал» может расстаться с Лукой Модричем. Соглашение с хорватом действует до конца сезона, и с большой долей вероятности пролонгировать его «сливочные» не будут. Летом мадридцы планируют подписать игрока на замену Модричу.



По информации «El Gol Digital», «Реал» хочет оформить переход Николо Бареллы, принадлежащего «Интеру». Миланцы готовы продать одного из своих лидеров за 80 млн евро. Вместе с тем Флорентино Перес, занимающий пост президента «Реала», считает, что «сливочным» удастся снизить сумму компенсации за хавбека до 60 млн евро.



Трудовой договор Бареллы с командой Симоне Индзаги действует до июня 2029 года. В текущем сезоне он был задействован в 13 поединках (1 гол, 2 результативных паса).