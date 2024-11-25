«Барселона» может побороться с «Ливерпулем» за защитника «Аякса»

Дата публикации: 25-11-2024

Sport.es пишет, что «Барселона» рассматривает вариант с подписанием Девайна Ренша.



По мнению Ханса-Дитера Флика, каталонцам необходимо усиление правого фланга обороны. Вместе с тем первым номером «сине-гранатовых» на данной позиции остается Жюль Кунде. Решение по трансферу Ренша пока не принято.



Помимо «Барселоны», защитником интересуются «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». «Аякс», владеющий правами на Девайна, не планирует отпускать его и уже сделал футболисту предложение о пролонгации сотрудничества. Действующий контракт Ренша с клубом из Амстердама истекает ближайшим летом.



В этом сезоне на счету 21-летнего футболиста 1 забитый мяч и 1 ассист в 17 играх за «красно-белых».



Рыночный ценник на Ренша составляет 10 млн евро («Transfermarkt»).