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До января Холанд подпишет новый контракт с «Сити»

Дата публикации: 25-11-2024

«Ман Сити» продлит трудовой договор с Эрлингом Холандом, пишет «Marca». Стороны пролонгируют контракт в 2024 году. Новое соглашение будет действовать до лета 2029 года.

Одним из ключевых факторов в пользу продления сотрудничества для Холанда стало подписание «Сити» нового контракта с Хосепом Гвардиолой. «Горожане» ранее продлили сотрудничество с испанцем по меньшей мере до июня 2026 года.

В новое соглашение с Холандом руководство действующего чемпиона Англии готово включить специальные условия. Так, в договоре может появиться пункт, который позволит норвежцу досрочно расторгнуть его, если к нему будет интерес от стороны определенных команд, среди которых значится «Реал».

Действующее соглашение с форвардом истекает в 2027 году.

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