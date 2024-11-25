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«Челси» готов заплатить 125 млн фунтов за покупку Кунде и Араухо

Дата публикации: 25-11-2024

«TEAMtalk» утверждает, что «Челси» заинтересован в Рональде Араухо и Жюле Кунде, которые принадлежат «Барселоне». На их трансферы «пенсионеры» готовы выделить порядка 125 млн фунтов (150 млн евро). Оформить переходы «аристократы» попытаются в январе.

Трудовые отношения Кунде с «Барселоной» действуют до 2027 года. В текущем сезоне француз провел за «сине-гранатовых» 18 игр (1 забитый мяч, 5 голевых передач). Рыночная стоимость 26-летнего защитника равняется 55 млн евро («Transfermarkt»).

Срок действия контракта Араухо с каталонцами ограничен июнем 2026 года. В этом сезоне в активе уругвайца нет официальных матчей за «Барсу». Центрбек продолжает восстановление после травмы. Ценник на Араухо составляет 70 миллионов евро.

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