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«Арсенал» нацелился на лидера «Милана»

Дата публикации: 25-11-2024

По данным «Fichajes», «Арсенал» может выкупить у «Милана» права на Тиджани Рейндерса.

Микель Артета находится под впечатлением от игры нидерландца, пополнившего состав «Милана» в июле прошлого года. Трансфер полузащитника «канониры» попытаются провернуть в межсезонье. За нидерландца «Арсенал» готов выложить приличную сумму денег, что может сделать данный переход одним из самых дорогих трансферов лета 2025 года.

Примечательно, что «россонери» не хотят отпускать Рейндерса. Передумать в клубе могут лишь при наличии очень выгодного предложения.

В нынешнем сезоне хавбек появлялся на поле в составе «Милана» в 15 встречах (4 забитых мяча, 3 результативных паса). Его соглашение с командой Паулу Фонсеки истекает в 2028 году.

«Трансфермаркт» оценивает Рейндерса в 30 000 000 евро.

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