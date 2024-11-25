«Арсенал» нацелился на лидера «Милана»

Дата публикации: 25-11-2024

По данным «Fichajes», «Арсенал» может выкупить у «Милана» права на Тиджани Рейндерса.



Микель Артета находится под впечатлением от игры нидерландца, пополнившего состав «Милана» в июле прошлого года. Трансфер полузащитника «канониры» попытаются провернуть в межсезонье. За нидерландца «Арсенал» готов выложить приличную сумму денег, что может сделать данный переход одним из самых дорогих трансферов лета 2025 года.



Примечательно, что «россонери» не хотят отпускать Рейндерса. Передумать в клубе могут лишь при наличии очень выгодного предложения.



В нынешнем сезоне хавбек появлялся на поле в составе «Милана» в 15 встречах (4 забитых мяча, 3 результативных паса). Его соглашение с командой Паулу Фонсеки истекает в 2028 году.



«Трансфермаркт» оценивает Рейндерса в 30 000 000 евро.