Мендеш продлит контакт с «ПСЖ» на фоне слухов о «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 25-11-2024

Нуну Мендеш в скором времени продлит трудовой договор с «ПСЖ». Информацией поделился Фабрицио Романо.



Ранее сообщалось, что защитник может перейти в «Ман Юнайтед», который недавно возглавил экс-наставник «Спортинга» Рубен Аморим, ранее тренировавший Мендеша. Однако, по данным инсайдера, 22-летний футболист не думает о смене команды. В «ПСЖ» его все устраивает.



Состав парижан Мендеш пополнил в июле 2022 года, перебравшись из «Спортинга». Действующий трудовой договор Нуну с «красно-синими» истекает в 2026 году.



В сезоне-24/25 португалец принял участие в 6 встречах Лиги 1 (1 забитый мяч, 2 результативные передачи).



Рыночная стоимость левого защитника – 55 млн евро (данные с портала «Transfermarkt»).