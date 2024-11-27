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«Барселона» запланировала трансфер Дьекереша

Дата публикации: 27-11-2024

Виктор Дьекереш привлек внимание «Барселоны».

Sport.es пишет, что каталонцы рассчитывают оформить трансфер форварда «Спортинга» ближайшим летом и готовы выделить на эти цели 70 млн евро. При этом Дьекереша планируется оставить в лиссабонской команде в рамках арендного соглашения до завершения трудового договора с Левандовски. Благодаря этому шведу не придется конкурировать с польским бомбардиром.

Трудовые отношения Дьекереша со «Спортингом» рассчитаны до лета 2028 года. В текущем сезоне на счету 26-летнего шведа 19 встреч в составе «львов» (24 забитых мяча, 4 результативные передачи).

Ориентировочный ценник на нападающего составляет 70 млн евро («Transfermarkt»).

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