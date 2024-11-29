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В «Реале» подтвердили травму Камавинги

Дата публикации: 29-11-2024

В ближайшие несколько недель «Реал» не сможет рассчитывать на Эдуардо Камавингу, получившего травму. Информацию распространила пресс-служба мадридской команды.

Повреждение футболист получил во встрече ЛЧ против «Ливерпуля», завершившейся для «сливочных» поражением 0:2. По итогам диагностики у француза выявили травму двуглавой мышцы бедра на левой ноге. Плановый срок восстановления для такого рода повреждений составляет 2-3 недели.

Трудовые отношения Камавинги с «Реалом» рассчитаны до 2029 года. В нынешнем сезоне хавбек провел за «королевский клуб» 9 игр, отметившись в них 1 голевым пасом.

Рыночный ценник на 22-летнего исполнителя составляет 100 000 000 евро (по данным портала «Transfermarkt»).

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