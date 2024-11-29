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В «Барселоне» хотят продать де Йонга грядущим летом

Дата публикации: 29-11-2024

Sport.es информирует, что в совете директоров «Барселоны» склоняются к продаже Френки де Йонга. В клубе уверены, что глубины состава «сине-гранатовых» хватит, чтобы заменить нидерландца без ухудшения качества игры. При этом его уход позволит существенно разгрузить платежную ведомость, поскольку у хавбека одна из самых больших зарплат в команде. За сезон он получает 35 млн евро.

Нидерландец на протяжении нескольких месяцев не дает ответа «Барселоне», предложившей ему пролонгировать сотрудничество. В клубе хотят, чтобы продление было оформлено до завершения сезона 2024/2025. При этом каталонцы понимают, что вероятность этого мала.

Текущий контракт с де Йонгом рассчитан до 2026 года. В этом сезоне в активе 27-летнего нидерландца 9 матчей за «блаугранас» (без результативных действий).

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